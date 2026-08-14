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В Калужской области после атаки беспилотников выбило стекла в образовательном учреждении

Дмитрий Ивьев
14.08, 08:57
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За вечер 13 августа и ночь на 14 августа силы ПВО сбили восемь беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Это произошло в Калуге, Обнинске, а также Боровском, Кировском, Людиновском и Тарусском районах.

- По предварительной информации, в результате атаки пострадало остекление муниципального образовательного учреждения в одном из населенных пунктов Людиновского округа, - заявил Шапша. - Пострадавших нет. Муниципалитетом будет организована работа по оперативному восстановлению остекления.

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