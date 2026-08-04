Обломки беспилотника повредили остекление жилого дома в Калуге
Днём 4 августа силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник над Калугой.
Губернатор Владислав Шапша сообщил о последствиях инцидента. По его словам, в результате падения обломков пострадал многоквартирный дом.
Предварительно установлено, что повреждено остекление. Жильцы дома не пострадали
На месте происшествия работает оперативная группа. Специалисты оценивают масштаб повреждений и принимают меры для обеспечения безопасности жителей.
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