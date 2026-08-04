Обнинск
+21 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Обломки беспилотника повредили остекление жилого дома в Калуге
Новость дня Происшествия

Обломки беспилотника повредили остекление жилого дома в Калуге

Днём 4 августа силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник над Калугой.
Сергей ПЕТРОВ
04.08, 18:19
0 953
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Губернатор Владислав Шапша сообщил о последствиях инцидента. По его словам, в результате падения обломков пострадал многоквартирный дом.

Предварительно установлено, что повреждено остекление. Жильцы дома не пострадали

На месте происшествия работает оперативная группа. Специалисты оценивают масштаб повреждений и принимают меры для обеспечения безопасности жителей.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
бпла
Лента настроения
6 оценили
0%
0%
0%
33%
33%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InMyOU1KYm83cXppU1E1MXZDZjBETFE9PSIsInZhbHVlIjoiN2NmR3FpSU5XbFZ1RFFHeGhEa2J5TW50WjIzMlllaG8yZ3VnUEpEV2htUG1KNlQrT21mMU5kdFJPcExyQTdVb0gwSVAwNk5UbXBPMnZhT05mVHAzZ0x6Nlk5R0YzakY0V2VSYkRsdkp4NGwxaTNXbGxqNEFXYjJxRlRhclFJM2JIcXBscSsvQnJqZm40Um1ndXczV3E5UHF3SjZSZ1J4aGdjOU1yaUZHVnVNOFRkaEJyYnZyaU1TUGFrd3E4SE9JaWpCSUJmSHVPS0hJRXJ5UGV1ZmpjdU56eUh1anhDejFEdFpLOFlvRXU3NlRjTDlLRXFZRURqZmN0Q0JiaEo1RXB4cTJNYU5PSElLc2NWejhYaFROQkNjYVoxdU0zblpWaUdhRDBiZHhBK1ErNGpGTzh2Rk9LRVdOam9ma25rcUd2ZkFpVkFXeE5LUzJGVm9USUJvMjhTQnVvLzFGS1lENEZTOXBDSmJlamZJUmYxeC9yMithM2sxamhWUEd4Wk40djg3aG5xNEUzZ04wb1NSdzlmSTJNUkhFdWFqSVUvMGVpUEY4WWFGR29TRUhqWWRua2M2S2dsTGFJcGJxaE94SiIsIm1hYyI6IjNkYmE0NTFlMDdkMDNlZTgxMTA3YjI4MDk5ZmIxZjQxM2RjMjNlMDEzZjVkYWJiNDIyMjA3OTEzYmUyYWE1NjQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik9QNDZKbmZWMjEyZzl6NXczc1p6OHc9PSIsInZhbHVlIjoiRmgweDkvdHdmL2xDbWl5UEFxV1dkZFhEL2lvdFY0TDhuMklvTkR4Zm1ET0JXdThjVVhWWURPQlpIRFlySTVUVWJOcmZFcTBKUy9DRUw4UU5MSXBYUHV6b2hsc1ZjcjFYTm5qeXZ4MXNnUHNQVWwyaWYzRkZBazU4T0FzU3QxUmoxZC92ZkFzVU5FclE4Z1dVWmVjMWtqalVHK2x1Vm5sSnRaczBCdWdGV3UrT3p5Y0d5VmNtb0R1Q01FajB3RDRNbC9qOHZBQ0MyZlNnL0tTNmhwVWY1UFUwbTA2ZVM4YXdza0E2Q094L0hTdXBUelRIMDQrVVJoWDRVZkhhWHN1c0gycDFjMzVsK2pTcFlibndPT0YvNzFTSFM3MWdvOHBEOVhHTERqckN1bW9CQk9QbTBaUmNYajJsRU8zWmxSUERyMERuOFJtckFvZEJTOG9KbTh3Qmp4akcvOElRNG5pWjJhVUp4blo0SUltL1U5T045bWNKZ0VFcjNDc3Q4TEVTblg4RkNWZG1Ycjl2a2RLeEdTSkdRbnl3emF5SmRYSkw3emVUeG5GYVpSeGRvcHNTTm5uajdxY0FqTzQ0aWRCVUZDTHpxUFBNZG1rTUhRODAray9wS0pGTTBPODNtN2ROU0pNOU1kNXRxRm04bjdqK0Z3Wk9aVnBvWTkrUTM4MkNJeDhsOEtDSlkzWkZPcFhyd3pjb0FNOFBwRVdjd284R2NXOHBjUHh5by9Ea2dTRnhnb3BzZHpxck5jRDdNRkRMWmdQcWUrbEJxZGg0RE9FNmlWTjgwS3RGclpzYU1Pd29YMW5wejJOTVBGL1ZBSTdOdGMvWmNLSzRURnNUZUpBTiIsIm1hYyI6ImNkMTRjNGQ5ZmU3MTM0YWY5MjM0ZmEwZjk0MjQzNzVhZWQ5ZDgxNWMyYTZhZDU0N2NjY2QyNDY5NGEwYmQxOGYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+