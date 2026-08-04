Обломки беспилотника повредили остекление жилого дома в Калуге

Днём 4 августа силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник над Калугой.

Губернатор Владислав Шапша сообщил о последствиях инцидента. По его словам, в результате падения обломков пострадал многоквартирный дом.

Предварительно установлено, что повреждено остекление. Жильцы дома не пострадали

На месте происшествия работает оперативная группа. Специалисты оценивают масштаб повреждений и принимают меры для обеспечения безопасности жителей.