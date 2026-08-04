Обнинск
+25...+26 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Над Калужской областью сбили 8 беспилотников в четырёх районах
Новость дня Происшествия

Над Калужской областью сбили 8 беспилотников в четырёх районах

В течение дня, 4 августа, в небе над Калужской областью силами противовоздушной обороны уничтожены 8 БПЛА.
Сергей ПЕТРОВ
04.08, 16:43
0 391
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Беспилотники сбили в четырёх муниципальных округах – Боровском, Малоярославецком, Сухиничском и Ульяновском, а также на подлёте к Обнинску.

Оперативные группы работают на местах падения обломков. По предварительной информации, пострадавших нет, объекты инфраструктуры не затронуты.

Калужский аэропорт закрыли в 11:45. Мера временная и связана с безопасностью полётов.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
беспилотник пво бпла
Лента настроения
2 оценили
0%
50%
0%
50%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlR4NzNJS1JSSUdTa3lsZ3VRTXRYaXc9PSIsInZhbHVlIjoiaVN3ZTB0VUkwMjdXK1hKY1pYTFliUEFDbm5hcEpKM2E0ckRCSnBpKzJVRnhIOWtFVGxvejlHOWJaTFl3MHJwNTYrKzJPS3VmNzVVZmZDTzRiazJFM1o4UFlKOFhJVFdZK08xTCtHQy80Vk9HTUVLUE91SDEwajlTTHg1Y0lDM1dUT1JPMnJRWmpBaXVPY1MyKytvVEJ6c3pQL3dUZzRDdzc3MVhlZmNiMXJ4ajNLSkJlQUVjaGN0WFl6QUdxTGQrUFlpRHRpUm9zZlg2RUphUVN0VCswOGNqYmU3WTZpSkJTWEduWDVmSWtwSDRVREZ4Mld3azBLQ1Q1WjZkMmtOeUxJaEo1by9Wd29BNjBZL3ZvWHZ6Yk9IN1hjZkhPdU1DYkZkK1Z6NGhwbU9nS1c1dGJib0M3ZVROMXJvZlpuZG90ckVCTFRRdnZlUjg0RDZ3UCtoNWxVMnRmWEQrT28yUEt6dHo4VzlwdCswYXdpTDJNK0EzeTFRVTJWSHhDbFhPVnJGZWJ0RGpIUFlqdngzSWtEVzZHUzlSL1VGN0lTYmxNbU1TNGtOQ2JFdjNHL2xIcStRSzVxK3FwdWlqdHlSMiIsIm1hYyI6ImZlYWYwYzgwNTBiYjBiYWViYjBiOTE1Y2Q1MGYxMGY5ZWE4NTExMTBlMDYxYmU2NzQ4YTI1NmZmNzg3ZWU2NmQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im9mU1o3djFwOEF3dGs5cStUWkZWYlE9PSIsInZhbHVlIjoiaE1EOXlFTkxKQ3lpVjZHUzErV1VONWIySTdGTG9XVk9aNkc1YWJUYU5ObG9QVHVETkt6SERhUHVxeDhFTS9sK1VqYTlxS1k0elIyZUZtRmFnbDN0aHVvSW50QXo3d0xEd29HS2tWcUpxSEJCekxJNytMQlJmamlmaTgva0FqYURoRSs0NWVKelo4V05YYWxDYW95eTEreFlXR09scXpBNE9GeWtlcWtyZU1FK0tvOVA1ZHlFQ2xya2ZmcWh3MlJYTWVHYVRLZXk5R3lWd2RNQklka21VZ3pKK2ppd2J0TGpBcFRkbG14MCtxRUZlR21HTDNYcGN3aFEreXNiaTdDOW0vS1hHNG1ES1JHTWVqSHlpRHlNMzRGbXJVZktsS0syRFI0ZEtOSmp3WURiR3FLd29uS0NFQXNGYzdVR0x1VSt2TDhhTXhIbDY0L0VTVlJVQ1RkeU5YUEx5YW84Ni9ydHVzd01IeE5PNElXaE0yRmd6b3I4NU9DTHRlNGRMNnRvVCs2VjA4UHhZbXdzOXlzUXlCVWhQNVczUFJXTmhSWkhIOG5xVVNQL1FOUnVPcmxMNi8xYTNZNW1NdTRFSGFpZGZBL1U2d3paSEoyTEN5UDU2RHEyQm9QZWQ5RTBBdEpjNnVWZ20rRFhOU3ZtUDJvcFNwYThCVVRaRG5nbVl0NzNvOXJmVzF6TmtxRFBaL0ExYTBiMDR2a1FDcXMrVVp1aFMyOW1tQVRFZVdZRHJkK1dBU2RUK2tQemRMOCtadE90S1pkWDljeDBNRlFxN1A3QlpUY1EwUS9uNEYvYTFQQWtVWmZ4ajBmSGwyK0xDemN5c28wUFJJNWNoVVJpMFRQYSIsIm1hYyI6IjVmZGE1Nzk2YzhkM2FkNmY3MzA2NTY1MDYwNzhmMjUzOGNjOTFlN2E4MWVkMzA3NmNmYzRjNGY2NDUzN2IzOTUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+