Над Калужской областью сбили 8 беспилотников в четырёх районах

В течение дня, 4 августа, в небе над Калужской областью силами противовоздушной обороны уничтожены 8 БПЛА.

Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Беспилотники сбили в четырёх муниципальных округах – Боровском, Малоярославецком, Сухиничском и Ульяновском, а также на подлёте к Обнинску.

Оперативные группы работают на местах падения обломков. По предварительной информации, пострадавших нет, объекты инфраструктуры не затронуты.

Калужский аэропорт закрыли в 11:45. Мера временная и связана с безопасностью полётов.