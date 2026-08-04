Над Калужской областью сбили 8 беспилотников в четырёх районах
В течение дня, 4 августа, в небе над Калужской областью силами противовоздушной обороны уничтожены 8 БПЛА.
Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.
Беспилотники сбили в четырёх муниципальных округах – Боровском, Малоярославецком, Сухиничском и Ульяновском, а также на подлёте к Обнинску.
Оперативные группы работают на местах падения обломков. По предварительной информации, пострадавших нет, объекты инфраструктуры не затронуты.
Калужский аэропорт закрыли в 11:45. Мера временная и связана с безопасностью полётов.
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