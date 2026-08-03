Бастрыкин потребовал отчёт по делу о гибели младенца в Калуге

В Калужской области расследуют гибель новорождённого в медицинском учреждении.

Дело привлекло внимание председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Он потребовал доклад о ходе расследования. Об этом сообщили в ведомстве 3 августа.

Поводом стало обращение матери погибшего ребёнка в соцсетях. Женщина рассказала, что её новорождённый умер в апреле 2026 года. Она утверждает, что причиной трагедии стали ошибки врачей при принятии родов.

Следственные органы СК по Калужской области уже возбудили уголовное дело. Статья – 109, часть 2 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи работают над установлением всех обстоятельств.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Марку Харламову представить доклад о ходе расследования и уже установленных фактах. Глава СК держит ситуацию на личном контроле.