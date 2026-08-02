Смерть младенца после кесарева сечения расследуют в Калужской области

Медицинскую документацию изъяли.

В воскресенье, 2 августа, калужский следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели новорожденного при родах.

Поводом для расследования пресс-служба называет сообщение в соцсетях.

- По мнению заявительницы, позднее проведение операции кесарево сечение привело к тяжёлой травме и последующей смерти её ребёнка, -сообщает ведомство.

Уголовное дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Следователи изъяли медицинскую документацию и обещают во всем разобраться.