Над Калужской областью за сутки сбили 13 беспилотников
В течение дня и вечером 31 июля силы противовоздушной обороны пресекли атаку беспилотников над Калужской областью.
Военные сбили 13 аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Дроны перехватили в небе над Тарусским, Ульяновским и Хвастовичским округами, а также на подлёте к Калуге. Все цели ликвидированы до того, как смогли нанести ущерб.
На места падения обломков выехали оперативные группы. Специалисты осматривают территории и собирают фрагменты сбитых аппаратов.
По предварительным данным, жертв и разрушений нет. Инфраструктура не пострадала.
Аэропорт Калуги закрыт для полетов с 14:56 пятницы.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь