Обнинск
+20...+21 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Над Калужской областью за сутки сбили 13 беспилотников
Новость дня Происшествия

Над Калужской областью за сутки сбили 13 беспилотников

В течение дня и вечером 31 июля силы противовоздушной обороны пресекли атаку беспилотников над Калужской областью.
Сергей ПЕТРОВ
01.08, 08:39
0 293
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Военные сбили 13 аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Дроны перехватили в небе над Тарусским, Ульяновским и Хвастовичским округами, а также на подлёте к Калуге. Все цели ликвидированы до того, как смогли нанести ущерб.

На места падения обломков выехали оперативные группы. Специалисты осматривают территории и собирают фрагменты сбитых аппаратов.

По предварительным данным, жертв и разрушений нет. Инфраструктура не пострадала.

Аэропорт Калуги закрыт для полетов с 14:56 пятницы.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
бпла пво беспилотник
Лента настроения
5 оценили
60%
0%
0%
0%
40%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im55c0lHejAzdmxCMXBaQitjaTJOQUE9PSIsInZhbHVlIjoiV0xQbWduTDUxbGxKMVlPbGR2REFnV01YVVlNTjVQUk9xRFp4bmtMS1BwcGVSOFMwZnFUSk0rNGRUVElTVUhvYWJ0NGRjUjlwMWc4dkYyQUx3Zm80Y1BHYWwybDQ2SDdha0xVMUFaQlpmUm4wZDBiT1hBZ0xJVUpXRWZhOXVZMUlkMlc0UUlHRkNISTBwOUlBNlRXWlpOTGtaZ0tyRkdGN0NqanpuVktzVDNxOGh6QmJKZDUxN0VDZ0dWTFZNVjJKYlhhMzZPSDE2bGRjL1dnTnlqWFJwaTBWb2JtUFN0djFmRXNienF4K0hEQTZSeUZHZ1VybCtucG0rMGFGNXhQUnlUeDNYbXBpVHB4UGlycUVacTdqbmZvTEVlSSthMFVndzNrL2dJbmNManZLYWhYMTJqUWZzRFo1Z1pZeUZqZi9pYlh5azZkT1Y0RHZKcjd4dm42UnA2OUV0aEVUWVNYd25WQWhDSndCOE00bS9WTGlZTHROSTQ0QVVhOWlCTFIwemxBV1BiZENjaWxGRDY1T1V2OWIyK0NtSUZORjRTRHBPMmtsRkNING1FckNvQ2hJMmNIQ0FtQ05zWk5jWUNHYSIsIm1hYyI6ImE5ZDU4YjhkNTlkMTM1NTUyMjhiMDFmY2MwMDdjNTkxMGY3ZDg5NjRiNTQ5NTM1MjQwMGUzMDIxM2Y1ODFjMGEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImVaMUJMYjBHUFZjVk9NWno3S0tjS1E9PSIsInZhbHVlIjoiSG9LdWlvTkxRUEZ6S3BzRnV1eXVtdGt5djdFUHRRaVZjMng3UGc5ZlVpUHRGclF4UkFnK0xteTk3cGZOQjV0WHVwZ3Irb0c4eDh4UGpOaHh4TEJoMDRtL0U3M1BPMmoxaVdIT0ZZZVBBMlNpSEFORmhLWmI3V0RqTk82cThGc1FMOXhpNmVKeXRtZzlUSnlETnRuZkJxdVRZQzBvVXIwQnVGemNrTTkrd0N0V2IwWEJuTzN2SHo0eGhWd2J5YkNHU2lxdnV0TmxRQWU5Z0hJZGxmN1kzM1VQc1NrQ3piaUhVYlhOSkp0SkFCVFZla2tlS2V4TGs2TUc3NmJQK0x3TFoxRkxSYm95QnloTHR1VlVOSXFmcmVIY3pCcXg0WmFIRFIrTHFVTXpMODhZWUFHcDJ6b05TTDk1MnJxNEtxU2RVYlBuN0hiN2tsVzRzTk9leE9pZVJNeVRxZnJKZi90RDNhWHVnSmtVUmVOamRDN3BpNTlXcXZXdlRvSzNIWUJIektWS1Q4bVgrYkhjYVExc1h4TXluaTBDK285OS9neGdVR2xTU1U0SHVUYVQ2R21CNXh6eC9ZWExXNHB3K0VvREV1eU5wYk1TcjJDREtlYmhYMzdnVkQ4TVVhVmJnZWovZ01mWW92VThtVkdYRTd1UE04N3dCT1Rya3IzSjUwQzhHb3FQSXh5MnRwcE5wRXBFbjVqTWhSV2VkVWQrT052MmN5TVRpZU9ZcnY0L01tTHFSK0ZmQzlMazIzcVgyUjAyVGpKTWNVV0ZQaEtjZ3VDeDBUU2N0SzBmenZMWWQ0QStFdkQwNnJ0QUVieGJyaW8yVmt0dWtpL3oxck8rZzV2VyIsIm1hYyI6IjQ2ZmUxYjdlMDQ1OGIyZThhOWUxOTY4MWI2ZmFmYWQzOTJmYzkzYTg4ZTUzYTk4ZmFlM2Y5ODU4ZmQwMjFiMzYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+