Над Калужской областью за сутки сбили 13 беспилотников

В течение дня и вечером 31 июля силы противовоздушной обороны пресекли атаку беспилотников над Калужской областью.

Военные сбили 13 аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Дроны перехватили в небе над Тарусским, Ульяновским и Хвастовичским округами, а также на подлёте к Калуге. Все цели ликвидированы до того, как смогли нанести ущерб.

На места падения обломков выехали оперативные группы. Специалисты осматривают территории и собирают фрагменты сбитых аппаратов.

По предварительным данным, жертв и разрушений нет. Инфраструктура не пострадала.

Аэропорт Калуги закрыт для полетов с 14:56 пятницы.