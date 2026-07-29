Над Калужской областью днём уничтожили 4 беспилотника
Днём 29 июля силы противовоздушной обороны пресекли атаку беспилотников над Калужской областью.
Военные сбили 4 БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Беспилотники перехватили в трёх муниципальных округах – Перемышльском, Ферзиковском и Хвастовичском. Все цели ликвидированы.
На места падения обломков выехали оперативные службы. Специалисты осматривают территории и собирают фрагменты сбитых аппаратов.
По предварительным данным, жертв и разрушений нет. Инфраструктура не пострадала.
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