Над Калужской областью днём уничтожили 4 беспилотника

Днём 29 июля силы противовоздушной обороны пресекли атаку беспилотников над Калужской областью.

Военные сбили 4 БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Беспилотники перехватили в трёх муниципальных округах – Перемышльском, Ферзиковском и Хвастовичском. Все цели ликвидированы.

На места падения обломков выехали оперативные службы. Специалисты осматривают территории и собирают фрагменты сбитых аппаратов.

По предварительным данным, жертв и разрушений нет. Инфраструктура не пострадала.