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Происшествия

Авиабомбу АО-25 уничтожили в лесу под Юхновом

Взрывотехники регионального МЧС обезвредили опасную находку в Юхновском округе.
Ольга Володина
28.07, 13:34
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Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
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Боеприпас времён Великой Отечественной войны обнаружили в лесном массиве в километре от деревни Марьино.

Специалисты идентифицировали снаряд как авиабомбу АО-25. Несмотря на возраст, боеприпас мог представлять серьёзную угрозу. Взрывотехники провели операцию по обезвреживанию и уничтожили находку без последствий.

Спасатели предупреждают: при обнаружении подозрительных предметов, похожих на боеприпасы, нельзя трогать их или пытаться перемещать. Единственное правильное действие – немедленно позвонить в полицию.

Сообщить о находке можно по телефонам 102, 02 или 112. Специалисты сами приедут на место и решат, как безопасно избавиться от снаряда.

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