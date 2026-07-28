Авиабомбу АО-25 уничтожили в лесу под Юхновом

Взрывотехники регионального МЧС обезвредили опасную находку в Юхновском округе.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.

Боеприпас времён Великой Отечественной войны обнаружили в лесном массиве в километре от деревни Марьино.

Специалисты идентифицировали снаряд как авиабомбу АО-25. Несмотря на возраст, боеприпас мог представлять серьёзную угрозу. Взрывотехники провели операцию по обезвреживанию и уничтожили находку без последствий.

Спасатели предупреждают: при обнаружении подозрительных предметов, похожих на боеприпасы, нельзя трогать их или пытаться перемещать. Единственное правильное действие – немедленно позвонить в полицию.

Сообщить о находке можно по телефонам 102, 02 или 112. Специалисты сами приедут на место и решат, как безопасно избавиться от снаряда.