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Утром в небе над Калужской областью сбили девять беспилотников

Евгения Родионова
28.07, 10:56
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Об этом во вторник, 28 июля, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Силы ПВО уничтожили девять беспилотных летательных аппаратов над территориями Жиздринского, Козельского, Тарусского, Ферзиковского и Хвастовичского районов.

На месте работают оперативные группы. Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

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