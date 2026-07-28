Утром в небе над Калужской областью сбили девять беспилотников
Об этом во вторник, 28 июля, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Силы ПВО уничтожили девять беспилотных летательных аппаратов над территориями Жиздринского, Козельского, Тарусского, Ферзиковского и Хвастовичского районов.
На месте работают оперативные группы. Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
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