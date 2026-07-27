Обнинск
+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия ПВО сбила 13 беспилотников над Калужской областью днём 27 июля
Новость дня Происшествия

ПВО сбила 13 беспилотников над Калужской областью днём 27 июля

Днём 27 июля силы противовоздушной обороны пресекли атаку беспилотников над Калужской областью.
Ольга Володина
27.07, 21:05
0 460
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Военные сбили 13 БПЛА. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Беспилотники уничтожили в небе над девятью муниципальными округами. В их числе – Бабынинский, Дзержинский, Жуковский, Медынский, Перемышльский, Ульяновский, Ферзиковский, Хвастовичский и Юхновский.

На местах падения обломков работают оперативные службы. По предварительным данным, жертв и разрушений нет. Инфраструктура не пострадала.

В целях безопасности калужский аэропорт временно закрыт.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
бпла пво беспилотник
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InU3UFcycDVhL2hjK0RYT0lLZGRBOFE9PSIsInZhbHVlIjoiZmJIUlNDUWlpNHpUbTRVa0RmTnI4T2kzS2JxdkVWODhKMDdVSmhjakFXR0VWVWJnVklnZ0dQWjZ6QW5oZndCcVl2cjdDc2hzekJjRVFtZkc2LzZZQ00vVkIwZGw0a1dBaXl4dXMxcG5uVlEwK3NSQTdMRksyTUJ6b1ZwdHdwVENqY0J1b0NvVHM5aElLYjhhQU1SOGtlcjI5V2JHSElONk9FY2ZXcU40L1lGL283WDVESVdBaDNhaDJZaGNMLzlQOG1YdEJoNjdDSXlSNCsrOTIyMUp6eTNQRm4zMmMyS0dJNFpVU0dnZGh4d2tnV2ZrQzNrTVNLZm5KRDVjODh0bDFHSkNCSmN3OUltT2lGY05CRWl2SitJc3BKdmZDRTAvdUhLdlJWTGxwWUV5bnlyc3lsR1ZLZkcwOU8yS3RGYUZkdU9XWEQ4eDVINmE5aFFKK1ZBblZsaWxaSGp6b0RGbDFpbjluUUxyeWdJaUZQbm5rd2tueEg4U3dLNXE0YUNPN0ZVQTQwdzNuUnRjM0xuZGNreHpTenJWWEZEY1dtL0EyMkJETTdnd21hSWZYSHRDRC9YZUlrYmw1YkFyeEpnQiIsIm1hYyI6ImVjNDc3ZTlhM2Q4Y2EzY2ExNjQzNjllMzJhNDI2NTE4ZTNhZDNkZjBhYzU0YTQzODA1NzU1MzEwYTcwNmZiYmQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlAvbkMvSkhKaVdiT3NuSHZ5MFlvN0E9PSIsInZhbHVlIjoicW9aSGYrYnd3K0hscHRXRlNyUm9OdnNkR1o2OXFkSUdIdmN1Q3U5dVYxamFUNGxlWEU2Z0MrcHE5YzZNRm5tc3ZXTi9HNndteVBzYXpRWHZ0R3ptQ0tEb1dEaFVOdFRHcmh1SmpZdVlWOHJQR0F3ZXFtWEIzNGhmMGlkbFFZalphUkI4R3BzeXlDSnJZT1NmSExnMVdabzUwZmdCODI3UzFVZjlLR1F2MyszWitvNjRXMUpWZ1M1ZFoxcXNQdGpIZXQ4cmFvSm5uZ25id3VNaVJzZFpIYkJua2FYTkV2SDMrRlA3Z1VMbzZ6d0NTRVY2QUVHdG82dTdKVklCcncvYlhMbjdJV3BkMmoyQnljNzNXME9uYTVhSEtWY3IwTllNQ0gzV2FsV1lqd0Y0dkUvK2pxR2NaVTc3OExUZC91d1cxZEJ2WC9URmFRMEVJM0cwU0F3Y1VKT1l3Wmt2ZGhhZ0VWclNseTJSdUExMXRqcHBpQW5KbWpTcTVRV3ZSMVhkSUR3cU1sUnluOEhXeTEzRGMvM1JwT1hRS2ZHMTVuRkRXQlVQRDdMN3N4YjJaZ2hkb0dyVFA2dUpRdVhoemVEeWRRQldwa2YvR1VzeW5jeDVIWTNkeStSUWJ5MDlOeTVqVThwenJ5VEsyaHhTYWpoWlJVOFdaTHFQQ1VVYXQzNGtEcnUxa3dxL1ZqSnlvaFpHbm1NNG1JTEluRXFWaEFhYTJudkYzTTVGVndxOGhaNWV6bWw4bVdMRFBna1huY2pSY0QwNGFubFhyd2NKQzJ3L3ZrcmFieExOelVaeHpOb1NHbTB0SU5NL3RsV1IraXRVejdkQU5UNmxzekE4R050dyIsIm1hYyI6IjJmNDBkNzkxNzQ5ZDlhYmYwZmRlZmQ2NDI1OTBjOTAzYjUxZTE4MmE4NGNmMDRiNTNkYjNjODEzODY1NTU5ODQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+