ПВО сбила 13 беспилотников над Калужской областью днём 27 июля
Днём 27 июля силы противовоздушной обороны пресекли атаку беспилотников над Калужской областью.
Военные сбили 13 БПЛА. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.
Беспилотники уничтожили в небе над девятью муниципальными округами. В их числе – Бабынинский, Дзержинский, Жуковский, Медынский, Перемышльский, Ульяновский, Ферзиковский, Хвастовичский и Юхновский.
На местах падения обломков работают оперативные службы. По предварительным данным, жертв и разрушений нет. Инфраструктура не пострадала.
В целях безопасности калужский аэропорт временно закрыт.
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