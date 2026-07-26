Шапша рассказал, где в Калужской области сбили беспилотники
Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
За вчерашний вечер и ночь силы ПВО уничтожили 16 беспилотных летательных аппаратов над территориями Бабынинского, Дзержинского, Козельского, Медынского, Перемышльского, Хвастовичского и Юхновского районов.
На месте работают оперативные группы. Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
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