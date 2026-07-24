Над Калужской областью утром ликвидировали 14 БПЛА

Утром 24 июля средства противовоздушной обороны пресекли массированный налёт беспилотников на Калужскую область.

Силы ПВО уничтожили 14 дронов в небе над регионом. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Беспилотные аппараты сбили над территориями Бабынинского, Боровского, Жуковского, Перемышльского, Тарусского и Ферзиковского муниципальных округов. Также дроны ликвидировали на подлёте к Калуге и Обнинску.

Оперативные группы выехали на места падения обломков. Специалисты осматривают территории и собирают фрагменты сбитых аппаратов.

- По предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, – сообщил глава региона.

Минувшей ночью военные уже отражали атаку беспилотников – тогда силы ПВО сбили 17 дронов.