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Происшествия

В Калужской области водителей просят помочь с поиском пропавшей пенсионерки

Дмитрий Ивьев
22.07, 12:16
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75-летняя Галина Ульященкова из села Барятино ушла из дома 19 июля. У женщины возможна потеря памяти, сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Калуга».

Поисковики попросили проверить регистраторы водителей, которые проезжали по дороге Барятино – Киров с 15:00 19 июля до 16:00 20 июля.

- Очень просим вас просмотреть записи с регистраторов или предоставить нам для просмотра. Возможно, именно вы сможете помочь найти Галину Дмитриевну, - говорится в сообщении «ЛизаАлерт».

Связаться с волонтерами можно по номерам 88007005452 или 89158994596.

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