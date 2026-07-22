В Калужской области водителей просят помочь с поиском пропавшей пенсионерки

75-летняя Галина Ульященкова из села Барятино ушла из дома 19 июля. У женщины возможна потеря памяти, сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Калуга».

Поисковики попросили проверить регистраторы водителей, которые проезжали по дороге Барятино – Киров с 15:00 19 июля до 16:00 20 июля.

- Очень просим вас просмотреть записи с регистраторов или предоставить нам для просмотра. Возможно, именно вы сможете помочь найти Галину Дмитриевну, - говорится в сообщении «ЛизаАлерт».

Связаться с волонтерами можно по номерам 88007005452 или 89158994596.