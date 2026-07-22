В Калуге пропал 35-летний мужчина

С 17 июля нет информации о местонахождении Николая Минакова, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

По информации волонтеров, он нуждается в медицинской помощи.

Рост пропавшего – 165 сантиметров. Он плотного телосложения, темно-русые волосы, голубые глаза.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.