13-летнюю девочку ищут в Калужской области

Василиса Автайкина пропала 19 июля в СНТ Биоприбор на территории города Пущино Московской области.

Школьница может находиться на территории Калужской области, сообщили во вторник волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Калуга».

Рост девочки – 146 сантиметров. Она была в черных кофте, джинсах и кроссовках.

Любую информацию об этом человеке можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.