13-летнюю девочку ищут в Калужской области
Василиса Автайкина пропала 19 июля в СНТ Биоприбор на территории города Пущино Московской области.
Школьница может находиться на территории Калужской области, сообщили во вторник волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Калуга».
Рост девочки – 146 сантиметров. Она была в черных кофте, джинсах и кроссовках.
Любую информацию об этом человеке можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.
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