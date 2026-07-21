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Происшествия

13-летнюю девочку ищут в Калужской области

Дмитрий Ивьев
21.07, 15:31
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Василиса Автайкина пропала 19 июля в СНТ Биоприбор на территории города Пущино Московской области.

Школьница может находиться на территории Калужской области, сообщили во вторник волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Калуга».

Рост девочки – 146 сантиметров. Она была в черных кофте, джинсах и кроссовках.

Любую информацию об этом человеке можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

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