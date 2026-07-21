В Людиново исчез 49-летний мужчина

Владимир Панков не выходит на связь с 18 июля, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Пока нет данных, где он может находиться.

Рост пропавшего – 170 сантиметров. Он был в черной толстовке с капюшоном, темно-зеленых спортивных штанах, черных кроссовках.

Любую информацию об этом человеке можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.