В Людиново исчез 49-летний мужчина
Владимир Панков не выходит на связь с 18 июля, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».
Пока нет данных, где он может находиться.
Рост пропавшего – 170 сантиметров. Он был в черной толстовке с капюшоном, темно-зеленых спортивных штанах, черных кроссовках.
Любую информацию об этом человеке можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.
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