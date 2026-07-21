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Происшествия

В Людиново исчез 49-летний мужчина

Дмитрий Ивьев
21.07, 09:10
0 478
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Владимир Панков не выходит на связь с 18 июля, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Пока нет данных, где он может находиться.

Рост пропавшего – 170 сантиметров. Он был в черной толстовке с капюшоном, темно-зеленых спортивных штанах, черных кроссовках.

Любую информацию об этом человеке можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

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