В Калужской области пропала 75-летняя женщина
19 июля ушла в неизвестном направлении Галина Ульященкова из села Барятино.
Как сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Калуга», у пенсионерки возможна потеря памяти.
Рост женщины – 165 сантиметров. Она была в синем пальто, синей флисовой кофте, серой юбке, розовых тапочках.
Любую информацию о пропавшей можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.
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