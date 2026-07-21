В Калужской области пропала 75-летняя женщина

19 июля ушла в неизвестном направлении Галина Ульященкова из села Барятино.

Как сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Калуга», у пенсионерки возможна потеря памяти.

Рост женщины – 165 сантиметров. Она была в синем пальто, синей флисовой кофте, серой юбке, розовых тапочках.

Любую информацию о пропавшей можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.