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Утром в двух районах Калужской области сбили беспилотники

Всего по России ВСУ выпустили 209 ракет за ночь.
21.07, 08:36
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Как сообщил утром вторника, 21 июля, губернатор Владислав Шапша, сегодня ПВО сбила по одному беспилотнику в Козельском и Сухиничском округах.

- На местах работают оперативные группы, - написал губернатор в своих соцсетях и мессенджерах. - По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Также утром вышел отчет Минобороны России по работе ПВО прошедшей ночью. Всего над территорией страны были сбиты 209 беспилотников самолетного типа.

Помимо Калужской, их уничтожили в следующих областях:

Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Рязанской, Московской области и Москве. Помимо этого. БПЛА сбивали в небе Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

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