Пять беспилотников сбили в Калужской области
Это произошло в ночь на понедельник, 20 июля, сообщил губернатор Владислав Шапша.
В каких именно районах работало ПВО, глава области не уточнил.
- По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, - заявил Шапша.
В ночь на 20 июля в Калужской области дважды объявляли ракетную опасность.
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