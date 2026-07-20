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Пять беспилотников сбили в Калужской области

Дмитрий Ивьев
20.07, 09:07
0 738
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Это произошло в ночь на понедельник, 20 июля, сообщил губернатор Владислав Шапша.

В каких именно районах работало ПВО, глава области не уточнил.

- По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, - заявил Шапша.

В ночь на 20 июля в Калужской области дважды объявляли ракетную опасность.

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