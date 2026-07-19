В небе над Калужской областью сбили дюжину беспилотников

Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Силы ПВО уничтожили двенадцать беспилотных летательных аппаратов над территориями Дзержинского, Думиничского, Жуковского, Людиновского, Малоярославецкого и Хвастовичского районов, а также на окраине Обнинска.

На местах работают оперативные группы. Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.