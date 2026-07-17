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Восемь беспилотников сбили в Калужской области

Дмитрий Ивьев
17.07, 08:51
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В ночь на пятницу, 17 июля, их уничтожили силы ПВО, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Летательные аппараты сбиты в Калуге, Бабынинском, Жиздринском, Дзержинском, Хвастовичском и Сухиничском районах.

По предварительным данным властей, обошлось без жертв и разрушений.

Ночью в Калужской области объявлялась беспилотная опасность.

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