Восемь беспилотников сбили в Калужской области

В ночь на пятницу, 17 июля, их уничтожили силы ПВО, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Летательные аппараты сбиты в Калуге, Бабынинском, Жиздринском, Дзержинском, Хвастовичском и Сухиничском районах.

По предварительным данным властей, обошлось без жертв и разрушений.

Ночью в Калужской области объявлялась беспилотная опасность.