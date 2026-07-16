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Происшествия

В Калужской области пропал 78-летний мужчина

Дмитрий Ивьев
16.07, 09:15
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Керим Аранчы Оглы Масимов из поселка Ферзиково последний раз выходил на связь 15 июля.

По данным волонтеров «ЛизаАлерт Калуга», пенсионер может нуждаться в медицинской помощи.

Калужан просят помочь с поиском этого человека.

Рост мужчины – 160 сантиметров. У него седые волосы, карие глаза. Был одет в рубашку, черные спортивные штаны, черные туфли и кепку.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

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