В Калужской области пропал 78-летний мужчина
Керим Аранчы Оглы Масимов из поселка Ферзиково последний раз выходил на связь 15 июля.
По данным волонтеров «ЛизаАлерт Калуга», пенсионер может нуждаться в медицинской помощи.
Калужан просят помочь с поиском этого человека.
Рост мужчины – 160 сантиметров. У него седые волосы, карие глаза. Был одет в рубашку, черные спортивные штаны, черные туфли и кепку.
Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.
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