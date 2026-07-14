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Происшествия

13 беспилотников сбили в Калужской области

Дмитрий Ивьев
14.07, 19:00
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Вечером во вторник, 14 июля, об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

- Сегодня в течение дня силами ПВО уничтожены 13 БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского, Козельского, Малоярославецкого, Ульяновского, Ферзиковского, Хвастовичского муниципальных округов, а также на окраине Калуги, - прокомментировал он.

На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

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