13 беспилотников сбили в Калужской области

Вечером во вторник, 14 июля, об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

- Сегодня в течение дня силами ПВО уничтожены 13 БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского, Козельского, Малоярославецкого, Ульяновского, Ферзиковского, Хвастовичского муниципальных округов, а также на окраине Калуги, - прокомментировал он.

На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.