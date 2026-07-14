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Происшествия

В Калуге пропал 78-летний мужчина

Дмитрий Ивьев
14.07, 14:24
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13 июля в неизвестном направлении ушёл Николай Алпатов, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

У мужчины возможна потеря памяти.

Рост пенсионера – 169 сантиметров. Он был одет в зелено-коричневую камуфлированную куртку, синие брюки, черные ботинки, синюю кепку.

Любую информацию об этом человеке можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

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