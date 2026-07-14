В Калуге пропал 78-летний мужчина
13 июля в неизвестном направлении ушёл Николай Алпатов, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
У мужчины возможна потеря памяти.
Рост пенсионера – 169 сантиметров. Он был одет в зелено-коричневую камуфлированную куртку, синие брюки, черные ботинки, синюю кепку.
Любую информацию об этом человеке можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.
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