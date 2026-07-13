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Происшествия

54-летний мужчина пропал в Калужской области

Дмитрий Ивьев
13.07, 08:16
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Вячеслава Юдина из деревни Вербежичи Людиновского района последний раз видели 3 июля.

На данный момент нет данных о его местонахождении.

Рост пропавшего – 167 сантиметров. Он был в темно-синей футболке, коричневых брюках, черных галошах.

Любую информацию об этом человеке можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

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