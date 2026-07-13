54-летний мужчина пропал в Калужской области
Вячеслава Юдина из деревни Вербежичи Людиновского района последний раз видели 3 июля.
На данный момент нет данных о его местонахождении.
Рост пропавшего – 167 сантиметров. Он был в темно-синей футболке, коричневых брюках, черных галошах.
Любую информацию об этом человеке можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.
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