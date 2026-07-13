54-летний мужчина пропал в Калужской области

Вячеслава Юдина из деревни Вербежичи Людиновского района последний раз видели 3 июля.

На данный момент нет данных о его местонахождении.

Рост пропавшего – 167 сантиметров. Он был в темно-синей футболке, коричневых брюках, черных галошах.

Любую информацию об этом человеке можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.