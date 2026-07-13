Над Калужской областью сбили 11 дронов
Вечером 12 июля и ночью 13 июля силы ПВО уничтожили 11 беспилотников над Калужской областью.
Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.
Дроны сбили над Дзержинским, Мещовским, Перемышльским, Тарусским и Ферзиковским районами.
На местах падения обломков работают оперативные группы. Пострадавших и разрушений нет.
Аэропорт Калуги закрыт с утра 12 июля, ограничения пока сохраняются.
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