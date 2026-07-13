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Над Калужской областью сбили 11 дронов

Вечером 12 июля и ночью 13 июля силы ПВО уничтожили 11 беспилотников над Калужской областью.
Ольга Володина
13.07, 08:30
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Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Дроны сбили над Дзержинским, Мещовским, Перемышльским, Тарусским и Ферзиковским районами.

На местах падения обломков работают оперативные группы. Пострадавших и разрушений нет.

Аэропорт Калуги закрыт с утра 12 июля, ограничения пока сохраняются.

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