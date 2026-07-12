20 беспилотников сбили в 14 районах Калужской области и в Калуге
Очередную атаку украинских БПЛА отразили силы ПВО.
Как сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша, за вечер 11 июля и ночь 12 июля 20 БПЛА сбили в небе Боровского, Бабынинского, Ферзиковского, Перемышльского, Дзержинского, Думиничского, Кировского, Юхновского, Жиздринского, Людиновского, Малоярославецкого, Сухиничского, Хвастовичского муниципальных округов. Также БПЛА уничтожили на окраине Калуги.
Обошлось без пострадавших и разрушений.
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