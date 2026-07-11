Над Калужской областью вечером и ночью сбили 4 беспилотника

Ольга Володина

Вечером 10 июля и в ночь на 11 июля силы противовоздушной обороны уничтожили 4 беспилотника в небе над Калужской областью.

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Ольга Володина 236 Читайте KP40.RU: MAX Telegram Дзен ВК ОК

Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша. БПЛА сбили над Бабынинским, Дзержинским, Жиздринским и Хвастовичским муниципальными округами. На места падения обломков выехали оперативные группы. Специалисты осматривают территории и оценивают последствия. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.