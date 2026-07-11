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Над Калужской областью вечером и ночью сбили 4 беспилотника

Вечером 10 июля и в ночь на 11 июля силы противовоздушной обороны уничтожили 4 беспилотника в небе над Калужской областью.
Ольга Володина
11.07, 08:13
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Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

БПЛА сбили над Бабынинским, Дзержинским, Жиздринским и Хвастовичским муниципальными округами.

На места падения обломков выехали оперативные группы. Специалисты осматривают территории и оценивают последствия.

По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

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