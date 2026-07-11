За минувший день в Калужской области сбито 11 БПЛА
За минувший день силы противовоздушной обороны уничтожили 11 беспилотников в небе над Калужской областью
Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.
Беспилотники уничтожили над Боровским, Дзержинским, Малоярославецким, Перемышльским, Хвастовичским, Юхновским округами и вблизи Калуги.
На месте падения обломков работают оперативные группы.
По предварительным данным, жертв и разрушений нет.
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