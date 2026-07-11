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Происшествия

За минувший день в Калужской области сбито 11 БПЛА

За минувший день силы противовоздушной обороны уничтожили 11 беспилотников в небе над Калужской областью
Ольга Володина
11.07, 07:45
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Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Беспилотники уничтожили над Боровским, Дзержинским, Малоярославецким, Перемышльским, Хвастовичским, Юхновским округами и вблизи Калуги.

На месте падения обломков работают оперативные группы.

По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

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