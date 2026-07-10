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В Малоярославце снесут дом, в котором взорвался газ

Дмитрий Ивьев
10.07, 10:22
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Сносу подлежит дом №13, в котором в мае взорвался бытовой газ, сообщил в пятницу, 10 июля, глава района Вячеслав Парфенов.

Он вместе с прокурором района провел встречу с жителями.

- Пострадавшим собственникам, обратившимся в администрацию с заявлением о предоставлении жилья из манёвренного фонда, жилую площадь предоставляют из расчёта не менее 6 кв.м на одного человека, - пояснил чиновник. - По договору социального найма - площадью не менее той, что была в аварийном доме. До конца августа будет проведена оценка утраченного имущества.

Часть жителей подала заявления о моральной компенсации.

- Разъяснили всем правовую позицию: возмещение морального вреда взыскивается через суд с виновного лица. При этом материальную помощь в размере 15 тысяч рублей получат все пострадавшие. Это решение уже принято и будет исполнено, - заявил Парфенов.

При взрыве газа пострадали несколько человек. Ещё ведется расследование уголовного дела.

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