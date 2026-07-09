Ещё 9 беспилотников атаковали Калужскую область

Вечером в четверг, 9 июля, силы ПВО работали в нескольких районах.

- Силами ПВО уничтожены еще 9 БПЛА над территориями Дзержинского, Жуковского, Жиздринского, Людиновского, Тарусского и Юхновского муниципальных округов, - рассказал губернатор Владислав Шапша.

На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.