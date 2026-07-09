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Происшествия

Ещё 9 беспилотников атаковали Калужскую область

Дмитрий Ивьев
09.07, 21:48
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Вечером в четверг, 9 июля, силы ПВО работали в нескольких районах.

- Силами ПВО уничтожены еще 9 БПЛА над территориями Дзержинского, Жуковского, Жиздринского, Людиновского, Тарусского и Юхновского муниципальных округов, - рассказал губернатор Владислав Шапша.

На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

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