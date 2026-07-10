16 беспилотников сбили в Калужской области
Это произошло вечером 9 июля и в ночь на 10 июля, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Силы ПВО работали в Калуге, Дзержинском, Людиновском, Жиздринском, Малоярославецком, Сухиничском, Мещовском, Ульяновском, Тарусском, Ферзиковском и Куйбышевском районах.
По предварительной информации властей, никто из людей не пострадал, а на земле нет разрушений.
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