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16 беспилотников сбили в Калужской области

Дмитрий Ивьев
10.07, 08:45
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Это произошло вечером 9 июля и в ночь на 10 июля, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Силы ПВО работали в Калуге, Дзержинском, Людиновском, Жиздринском, Малоярославецком, Сухиничском, Мещовском, Ульяновском, Тарусском, Ферзиковском и Куйбышевском районах.

По предварительной информации властей, никто из людей не пострадал, а на земле нет разрушений.

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