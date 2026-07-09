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Над Калужской областью днём сбили 5 беспилотников

Днём 9 июля силы противовоздушной обороны уничтожили 5 беспилотников в небе над Калужской областью.
Ольга Володина
09.07, 19:07
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Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Беспилотники сбили над Боровским, Жуковским и Малоярославецким округами.

На места падения обломков выехали оперативные службы. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

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