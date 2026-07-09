Над Калужской областью днём сбили 5 беспилотников
Днём 9 июля силы противовоздушной обороны уничтожили 5 беспилотников в небе над Калужской областью.
Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.
Беспилотники сбили над Боровским, Жуковским и Малоярославецким округами.
На места падения обломков выехали оперативные службы. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.
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