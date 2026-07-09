Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Ракетную опасность объявили в Калужской области
Новость дня Происшествия

Ракетную опасность объявили в Калужской области

Дмитрий Ивьев
09.07, 15:52
0 143
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В 15:48 четверга, 9 июля, об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Он призвал жителей региона укрыться в помещении без окон и со сплошными стенами.

- Если вы находитесь на улице или в автотранспорте - направляйтесь в ближайшее безопасное место со сплошными стенами и не подходите к окнам, - говорится в предупреждении Шапши.

Ранее в Калужской области 9 июля объявляли беспилотную опасность и закрывали небо.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
бпла
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InkrZy9ML3ZobytZdlBkYjZQL051aGc9PSIsInZhbHVlIjoiT2NDQ1pZNnpUeFgvYitsSEZHcllFUnJpSks0elVDU0pxemlWUk1RTjF0aEtTSG9IaFQ2YUR6WHdOQlVEZjBHZ2RvTmF2L2JVOEFJNm9CWjNHeEdDdDg0U0NiS2toNk12Q2FDN2YvVlRnZWZzeitCMHRWV0ZPYzEwNmtaSGFXN2NDWVE1RE1DRjdmaWlyM2FsY0NWY0N4N0tnVkZRdjM1ZVBJTVg2bEtlME00aVgxTWdJbytkMlpLcjR4dFkxRHFhY01FM21NbWJWay91Z2UzKzVqQ3FkTyt3eU1PQWN3ZDBLUHhRTXlkUTEydzF2Qm1QU2dYaTRLWXlpTThBQTlTOGwvamRYMVA5KzR4dnZyMTdwczBvZWNtVUUxbmlQdllBRW0yVk40cjg5RmIxWGtNN1ZrLzN3ZlIxL3pwb0hnWWFTWVJZZk1hTDE2ZGM2NXpIL3JRNUh2L1J1djFxcjI1WGQ0SVpTeG1lQ09LMVhoekdZRTVPREwrY3ZleFJ5aXMxN3R2MVZpS052MklDZllsMUNNdG93ZVY1OXRhejNKUHZBc0pTcjhFaWpuL0tWRFdRSHJwU2lxY2ZuM0FKdEFtQiIsIm1hYyI6ImQ0Y2U3NDNkNTdlZmFmYWMwYzllZDk4NDM4ZmJlMDcyYzFkZmJmZDNkMzg2MWZjYmU1Mzg5YjkzNjk3ZGU0YjUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ilh1WkpNQzZRR3ZWUmR1SENHYXZPYnc9PSIsInZhbHVlIjoidFVhK1MrU21VbElRU3UwVjV2Y3c4cmUwVTBoY2wzbW5uS0xFQXdTNGR4bXZkWDlrTHRQYWJPZmlucFhhMVlNWHJraWVWYk1IaFN5TFFZWS80SzdidnV2TzVOUnFDb3I4WFhtQnpPV3pZMngzem5OcjRXTllPb2RibHdKakEzM3FEdTd4K3JEQkprMXoxT01GZmNtS2JWRE9kcDhyWktaNm9VdUJtdDgvVFpaUVdReFpTdDF4Zk02eGhLSGlXbWRTTGlsQ0NUTEFXUDROT2RtVjQrWHRyNGl5TXhmbi9idEc3UWlDNHpzY2p5Wm9xeUlMek5uV0xSNHpUcnMzN2o1YWhoejZub3ZYRkplMzFnWTRUSEoxZmp3ZmZveCtXMzVTaXZrOEgyOGFPUFhJTEVQVHROSTRzVG8zbU9kVktkUVFNSHM1SC85cDN3Tlp4WGpkcVhRRVFxTHFMWTc5cXFsa1NENEc2Z3ZlblJBSE4yOHF5SXQzK0w1Q3k4R1U0OEZnYlNDMzNrVDduSXhyckgrYU9zdFcrQzdKTVY2WmlmM3pJWmsxNVhpa3ROL2pwUmtabW9TSFgxdkdyYWlKV2tqd2ZPbTY1bnBGb3JlYUtNZGFTMmcrbFRBTUVGK0RMTWUxcE12SGVScTFpb00wSjJaOUxVZ2N4SkFId0h2TG1GbXppWTF1dHkzNEE0clI3bFpZMktUSVFXRXNCc3ZVdVFyNzY5UjVydmg2RnhhMnNHS2F2dmFnek1LNE1Qa1dSYjBKbm5lREZjYVdTR24xVDk0SnZ0aUVUMTJnQXRhdnFZaUU0M1VFQ3dzZWNoVVBiOTZzR2lWSXJCY1lvcU9mVUpuYyIsIm1hYyI6IjkyN2I5ODJjNDZlMmM1YTQ3NDIwMGZlYWZhMjU1MzcxOWNiYjg2Y2Y2NDI1ZjVlN2IwNDE0MDYzOTM3ZDcwOTMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+