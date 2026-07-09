Ракетную опасность объявили в Калужской области

В 15:48 четверга, 9 июля, об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Он призвал жителей региона укрыться в помещении без окон и со сплошными стенами.

- Если вы находитесь на улице или в автотранспорте - направляйтесь в ближайшее безопасное место со сплошными стенами и не подходите к окнам, - говорится в предупреждении Шапши.

Ранее в Калужской области 9 июля объявляли беспилотную опасность и закрывали небо.