Ракетную опасность объявили в Калужской области
В 15:48 четверга, 9 июля, об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.
Он призвал жителей региона укрыться в помещении без окон и со сплошными стенами.
- Если вы находитесь на улице или в автотранспорте - направляйтесь в ближайшее безопасное место со сплошными стенами и не подходите к окнам, - говорится в предупреждении Шапши.
Ранее в Калужской области 9 июля объявляли беспилотную опасность и закрывали небо.
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