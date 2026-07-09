Беспилотник сбили на окраине Калуги и два в районах
Ночной налет отразила ПВО.
Об уничтожении БПЛА в ночь на 9 июля сообщил губернатор Владислав Шапша.
Один беспилотник сбили на окраине Калуги и по одному в Перемышльском и Хвастовичском округах.
- На местах работают оперативные группы, - написал Шапша в своих соцсетях. - По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
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