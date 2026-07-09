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Беспилотник сбили на окраине Калуги и два в районах

09.07, 08:20
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Фото сгенерировано нейросетью.
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Ночной налет отразила ПВО.

Об уничтожении БПЛА в ночь на 9 июля сообщил губернатор Владислав Шапша.

Один беспилотник сбили на окраине Калуги и по одному в Перемышльском и Хвастовичском округах.

- На местах работают оперативные группы, - написал Шапша в своих соцсетях. - По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

 

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