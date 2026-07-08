Над Калужской областью днём сбили 7 беспилотников

Днём 8 июля силы ПВО сбили 7 беспилотников в небе над Калужской областью.

Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Беспилотники уничтожили над Бабынинским, Боровским и Жуковским округами, а также на окраине Обнинска.

Сейчас на месте падения обломков находятся оперативные службы. Они осматривают территорию.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.