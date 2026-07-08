Над Калужской областью днём сбили 7 беспилотников
Днём 8 июля силы ПВО сбили 7 беспилотников в небе над Калужской областью.
Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.
Беспилотники уничтожили над Бабынинским, Боровским и Жуковским округами, а также на окраине Обнинска.
Сейчас на месте падения обломков находятся оперативные службы. Они осматривают территорию.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
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