Обнинск
+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Над Калужской областью днём сбили 7 беспилотников
Новость дня Происшествия

Над Калужской областью днём сбили 7 беспилотников

Днём 8 июля силы ПВО сбили 7 беспилотников в небе над Калужской областью.
Ольга Володина
08.07, 18:43
0 176
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Беспилотники уничтожили над Бабынинским, Боровским и Жуковским округами, а также на окраине Обнинска.

Сейчас на месте падения обломков находятся оперативные службы. Они осматривают территорию.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
пво бпла беспилотник
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
0%
33%
0%
67%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InJaMEdYTzdBWktyQmJwb0Y1TXZ1MkE9PSIsInZhbHVlIjoibEhXVDdYVXNiNjBVUkpCd2ltQURSSW5Bdm9XVGEyUEM3SGw1UXprVWtLOENWRWpEalFoMHVhL2xCZGdPTmxGTEFVK0lJc3dHN1FNbjMyVk5mNlhsM2Q4WUwyODZBK09RdDJGU1BNZHhpRWhrTVpkcjFlY3ZEdUowb2k0ZDRneDIvTGFLek5vK0c0UEI3ZFRSUnVISWdKdkdHeXh6U2dTaGgzRHB0SW5peGxwb29uWGh3RVprMmRNQy9oMFBzWkZpU0RaY2VlY3J6N1BvWWJRU09aTGdCTy9IQjNpTFJjTEIxdmVFRFZhMUtzZkd0bk15Si9vdGNiN1ZlTUQ0V3BEZFVYTmVvQmErS0daMUxPR3A2MHJUKzhoZzZSbHpuWWZCNkdPdFliNTlYeWRtVHFaMGZ4aVlSMHE3ZTNnVWE4VVB6YzA2RVR0M1JSOHZ3YXFyTHlZRzZBamVZd2l3blN0L29ZVjdHdnpJWDhYU0d1Qy9BM08wRzdXZW1CajNoVUxtMi9kQ0xveDVzQllrV29rRWxWZHlIVWxhZDZqK0V2WTljempWMklNM3dqaTlrNVhsODhjdXA5QnhGNnVZMkYxaiIsIm1hYyI6ImEzNTkwYTY5NTQxMDVjZWJjYTdhZGQ3YTBlNDZiNGZiOTU0OTM1ZjIyNTg3YWNjMjE2NWZiNzRhNDhjYWJmZWEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkZ2T0tIeVBSdWdEMk4vU3hwSUU2ZHc9PSIsInZhbHVlIjoiWlJKYkpMZGlNL0ZyZE13TU5DRmk5M3hCL1JqcTd1ZkhSVmtsZ0RTUGM1SE9MTVY1aGgySnNRc21vV3o5UFMyNXBaaUovVVJESnZXMm1EOXd1SHkxWE5EZ0ZRN1d2S3pEU3Y4R2xsN2JkNTJxbzhMeDJkU3NiYWdOVU5EZkU3QmtkTDVlSXMrVlkvcXRiZmFWb01NNFFwRlVxekdhcVFpalNYWlhYQ2FmbHN1TStDVjRTRFVJQXVaVkwzTFk3dzRZWU5uZjYvdnYrU2Y4V2pKdkNzbnoyd3lYaWhPeVozemhjeDJrY2t5cDdsRGJud05EdU1lclljV2F1dFJ6Q1dCTUtkQXRiWVFLa1hEcTRWdU1PNU9CMFhDZG4zUjQ2ZTRZd3F1THA5Z0oydGRPWVhUenpVTTNPM3cyVUJoSGUwc0htVWJ3M1FNRDY1d3p5QmlSRWZHbDhLWnA4V1BHTitUMzhYY0tBL1lkRTVtQmhYc3JlSEhUM3F3aVRBaTFHV3U3RDlFSlorSy9qZ2Y2QUR5VVFwNGVJVmovU0IyL0wyUWJhUUlnSHVrNGZmOE5obUtJYWlGTUt3ejg2QkFMekhpRVkweVpXTHpxcTNpd3Y0bjV0UG4rN2tncURieE1yNGk3a0pQZmNJcDZNYkdXUUNCdnE5VDI0eWluM3NGakVEWUNYMm5PSGtrbkN2TUJEMWRRb0luc2xIMVhta1MxSTJFYTJ3bVY3cXZkR2xqQmVkTWE0T0F3dWlSRDhkMXppeUh1d1VUd3RYcUFCOWpLNTlCdGRxdGJyQzNUN1F5WmkySWtyajQ5M3ltMXVFZUVFK2VtakU4SENseXRxVTdCN3UrZSIsIm1hYyI6IjQxY2FjODI3ODY3YWMwNjdjNjRkYjhhYjEyZjBlNGIxNGVjYzk0MGYzNGRlNGRkZTkxOWUzODIzYjZkNDNmOWIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+