В Калуге водитель дверью подбил самокатчика
Авария произошла в районе дома №58 на улице Никитина днём во вторник, 7 июля.
По предварительной информации полиции, 41-летний водитель «Фольксвагена Пассат» открывал свою дверь, а в этот момент рядом проезжал 16-летний подросток на электросамокате.
От удара мальчик упал на дорогу. Ему понадобилась помощь врачей.
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