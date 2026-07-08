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В Калуге водитель дверью подбил самокатчика

Дмитрий Ивьев
08.07, 10:49
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Авария произошла в районе дома №58 на улице Никитина днём во вторник, 7 июля.

По предварительной информации полиции, 41-летний водитель «Фольксвагена Пассат» открывал свою дверь, а в этот момент рядом проезжал 16-летний подросток на электросамокате.

От удара мальчик упал на дорогу. Ему понадобилась помощь врачей.

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