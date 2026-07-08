Ракетную опасность ночью объявляли в Калужской области

Сообщение об этом впервые появилось в канале у губернатора Владислава Шапши.

Он призывал жителей региона укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

Спустя полчаса последовала информация об отмене ракетной опасности.

Ранее, напомним, власти сообщали, что при ракетной опасности будут включать сирены, однако пока эта мера не применялась.