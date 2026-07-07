Над Калужской областью днём сбили 19 беспилотников

Днём 7 июля силы противовоздушной обороны сбили 19 беспилотников в небе над Калужской областью.

Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Беспилотники ликвидировали в Бабынинском, Боровском, Думиничском, Жиздринском, Износковском, Людиновском, Малоярославецком, Мосальском, Сухиничском, Ульяновском и Хвастовичском округах, а также на окраинах Обнинска и Калуги.

На местах работают оперативные службы. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

Аэропорт Калуги остаётся закрытым. Из-за этого отменены рейсы по маршрутам Минеральные Воды – Калуга – Пулково и обратно.