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Происшествия

В Калужской области пропал 52-летний мужчина

Дмитрий Ивьев
06.07, 12:41
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Последний раз Александра Кирикова из села Совхоз Чаусово Жуковского района видели 4 июля.

Пока нет данных, где он может находиться, рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Волонтеры просят просмотреть записи с регистраторов водителей, которые могли проезжать по маршруту с. Высокиничи - с. Совхоз Чаусово - д. Татарское 4 июля с 10:00 до 21:00.

Любую информацию можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

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