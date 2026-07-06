В Калужской области пропал 52-летний мужчина
Последний раз Александра Кирикова из села Совхоз Чаусово Жуковского района видели 4 июля.
Пока нет данных, где он может находиться, рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».
Волонтеры просят просмотреть записи с регистраторов водителей, которые могли проезжать по маршруту с. Высокиничи - с. Совхоз Чаусово - д. Татарское 4 июля с 10:00 до 21:00.
Любую информацию можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.
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