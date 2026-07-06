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Ещё 14 беспилотников сбили в Калужской области

Дмитрий Ивьев
06.07, 14:42
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Днём в понедельник, 6 июля, об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

- Силами ПВО уничтожены 14 БПЛА над территориями Бабынинского, Боровского, Дзержинского, Кировского, Мещовского, Перемышльского, Сухиничского, Тарусского, Ферзиковского муниципальных округов, а также на окраине Калуги, - пояснил он.

По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.

Ранее власти сообщали о 16 сбитых БПЛА.

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