Ещё 14 беспилотников сбили в Калужской области

Днём в понедельник, 6 июля, об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

- Силами ПВО уничтожены 14 БПЛА над территориями Бабынинского, Боровского, Дзержинского, Кировского, Мещовского, Перемышльского, Сухиничского, Тарусского, Ферзиковского муниципальных округов, а также на окраине Калуги, - пояснил он.

По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.

Ранее власти сообщали о 16 сбитых БПЛА.