На предприятии в Дзержинском округе вспыхнул пожар после атаки БПЛА

Глава Калужской области Владислав Шапша сообщил о последствиях массированной атаки беспилотников, которая произошла в ночь на 6 июля.

По его данным, силы ПВО сбили 16 дронов в небе над регионом.

Беспилотники уничтожены над Боровским, Дзержинским, Малоярославецким, Мосальским муниципальными округами, а также на окраине Обнинска. В результате атаки БПЛА на промышленном предприятии в Дзержинском округе произошло возгорание.

Владислав Шапша уточнил, что сотрудников завода оперативно эвакуировали. По предварительным данным, в результате инцидента пострадавших нет.