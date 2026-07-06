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На предприятии в Дзержинском округе вспыхнул пожар после атаки БПЛА

Глава Калужской области Владислав Шапша сообщил о последствиях массированной атаки беспилотников, которая произошла в ночь на 6 июля.
Ольга Володина
06.07, 08:42
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По его данным, силы ПВО сбили 16 дронов в небе над регионом.

Беспилотники уничтожены над Боровским, Дзержинским, Малоярославецким, Мосальским муниципальными округами, а также на окраине Обнинска. В результате атаки БПЛА на промышленном предприятии в Дзержинском округе произошло возгорание.

Владислав Шапша уточнил, что сотрудников завода оперативно эвакуировали. По предварительным данным, в результате инцидента пострадавших нет.

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