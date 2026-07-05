Над Калужской областью днём сбили 5 беспилотников

Днём 5 июля силы противовоздушной обороны пресекли атаку беспилотников в Калужской области.

Как сообщил губернатор Владислав Шапша, за день сбили 5 дронов.

Беспилотные аппараты уничтожили в небе над четырьмя муниципальными округами - Боровским, Жуковским, Людиновским и Малоярославецким.

На места падения обломков выехали экстренные службы. Специалисты обследуют территории. По предварительным данным, жертв и разрушений инфраструктуры нет.

Аэропорт Калуги открыли для полётов в 17:27, сейчас он работает в штатном режиме.