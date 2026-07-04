В Калуге пропал 15-летний мальчик

Последний раз Давида Шеватурина видели ещё 19 июня, сообщили в субботу, 4 июля, в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

На данный момент нет данных, где может находиться подросток.

Рост мальчика – 157 сантиметров. Был в белой футболке, черных джинсах, серо-бежевых кроссовках.

Любую информацию о ребенке можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.