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Происшествия

В Калуге пропал 15-летний мальчик

Дмитрий Ивьев
04.07, 08:55
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Последний раз Давида Шеватурина видели ещё 19 июня, сообщили в субботу, 4 июля, в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

На данный момент нет данных, где может находиться подросток.

Рост мальчика – 157 сантиметров. Был в белой футболке, черных джинсах, серо-бежевых кроссовках.

Любую информацию о ребенке можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

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