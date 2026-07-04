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14 беспилотников сбили в Калужской области

Дмитрий Ивьев
04.07, 08:36
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Это произошло вечером 3 июля и в ночь на 4 июля, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Силы ПВО работали в Калуге, Боровском, Ферзиковском, Жиздринском, Дзержинском, Бабынинском, Сухиничском, Жуковском, Кировском, Барятинском и Думиничском районах.

По предварительным данным властей, никто из людей не пострадал. Обошлось также без разрушений.

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