14 беспилотников сбили в Калужской области
Это произошло вечером 3 июля и в ночь на 4 июля, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Силы ПВО работали в Калуге, Боровском, Ферзиковском, Жиздринском, Дзержинском, Бабынинском, Сухиничском, Жуковском, Кировском, Барятинском и Думиничском районах.
По предварительным данным властей, никто из людей не пострадал. Обошлось также без разрушений.
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