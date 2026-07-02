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Происшествия

В Калужской области пропал 46-летний мужчина

Дмитрий Ивьев
02.07, 12:56
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Сергея Пахомова последний раз видели 1 июля, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Пока нет данных, где может находиться мужчина.

Его рост – 170 сантиметров. Рыжие волосы, голубые глаза.

Был одет в черный спортивный костюм. С собой - красная спортивная сумка.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

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