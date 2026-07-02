Семь беспилотников сбили в Калужской области
Силы ПВО работали вечером 1 июля и в ночь на 2 июля, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Семь летательных аппаратов уничтожены в Барятинском, Боровском, Думиничском, Износковском, Малоярославецком и Мосальском районах.
По информации властей, обошлось без пострадавших и разрушений.
В регионе объявлялись беспилотная и ракетная опасности.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь