Семь беспилотников сбили в Калужской области

Силы ПВО работали вечером 1 июля и в ночь на 2 июля, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Семь летательных аппаратов уничтожены в Барятинском, Боровском, Думиничском, Износковском, Малоярославецком и Мосальском районах.

По информации властей, обошлось без пострадавших и разрушений.

В регионе объявлялись беспилотная и ракетная опасности.