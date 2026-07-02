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Происшествия

Семь беспилотников сбили в Калужской области

Дмитрий Ивьев
02.07, 09:26
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Силы ПВО работали вечером 1 июля и в ночь на 2 июля, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Семь летательных аппаратов уничтожены в Барятинском, Боровском, Думиничском, Износковском, Малоярославецком и Мосальском районах.

По информации властей, обошлось без пострадавших и разрушений.

В регионе объявлялись беспилотная и ракетная опасности.

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