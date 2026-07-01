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Происшествия

В Калуге эвакуировали людей с остановившегося колеса обозрения

В «Калуга-Парке» во время работы внезапно остановилось колесо обозрения.
Ольга Володина
01.07, 22:37
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Посетители, которые в тот момент находились на аттракционе, застряли на высоте.

По словам администрации парка, причина остановки - отключение электроэнергии в городе. Власти Калуги подтвердили, что проблема носит общегородской характер, а не связана с работой самого аттракциона.

- На момент остановки на колесе находилось два человека, которых оперативно спустили. На такой случай предусмотрен аварийный механизм, чтобы безопасно спустить людей на землю. Пострадавших нет, - сообщили в администрации.

Подачу электроэнергии в парке восстановили. Однако в прокуратуре Калуги уже начали проверку - надзорное ведомство выясняет, были ли соблюдены все требования безопасности при эксплуатации аттракциона и как оперативно сработали службы.

По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Это не первая проблема с электричеством в городском парке. Буквально на днях, в День выпускника, праздничный вечер пришлось завершить раньше времени из-за того же - внезапного отключения света.

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