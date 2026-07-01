Ещё 17 беспилотников атаковали Калужскую область
Губернатор Владислав Шапша днём 1 июля сообщил, что силы ПВО уничтожили летательные аппараты в Калуге, Боровском, Думиничском, Жиздринском, Перемышльском, Тарусском, Ульяновском и Хвастовичском районах.
Как и накануне, никто из людей не пострадал, а на земле нет разрушений.
Ограничения на полёты в калужском аэропорту пока продолжают действовать.
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