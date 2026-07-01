Ещё 17 беспилотников атаковали Калужскую область

Губернатор Владислав Шапша днём 1 июля сообщил, что силы ПВО уничтожили летательные аппараты в Калуге, Боровском, Думиничском, Жиздринском, Перемышльском, Тарусском, Ульяновском и Хвастовичском районах.

Как и накануне, никто из людей не пострадал, а на земле нет разрушений.

Ограничения на полёты в калужском аэропорту пока продолжают действовать.