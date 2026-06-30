В калужском небе сбили 22 беспилотника
Утром во вторник, 30 июня, об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.
Силы ПВО работали в Калуге, Боровском, Износковском, Малоярославецком, Сухиничском, Ферзиковском, Дзержинском, Жуковском и Юхновском районах.
По предварительной информации властей, никто из людей не пострадал, а на земле нет разрушений.
На местах ЧП работают оперативники.
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