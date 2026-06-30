В калужском небе сбили 22 беспилотника

Утром во вторник, 30 июня, об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Силы ПВО работали в Калуге, Боровском, Износковском, Малоярославецком, Сухиничском, Ферзиковском, Дзержинском, Жуковском и Юхновском районах.

По предварительной информации властей, никто из людей не пострадал, а на земле нет разрушений.

На местах ЧП работают оперативники.