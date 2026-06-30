Обнинск
+21...+22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В калужском небе сбили 22 беспилотника
Новость дня Происшествия

В калужском небе сбили 22 беспилотника

Дмитрий Ивьев
30.06, 08:41
0 828
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Утром во вторник, 30 июня, об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Силы ПВО работали в Калуге, Боровском, Износковском, Малоярославецком, Сухиничском, Ферзиковском, Дзержинском, Жуковском и Юхновском районах.

По предварительной информации властей, никто из людей не пострадал, а на земле нет разрушений.

На местах ЧП работают оперативники.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
бпла
Лента настроения
2 оценили
0%
50%
0%
0%
50%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ind4dkprV1g2QXpXYzBFdE5wb0tIUmc9PSIsInZhbHVlIjoiOTJSRkZUSXhVSWdJY0pKbnphVGI3bW1RaW9rNUZYQTVVN29MdTl1TG51L2RCQ1dZRkVsMUZ5S0V0UlJSZ1hNRDIyMWdXd0RjQzhUNTBvdnQrTi8vY0d1SmpTQzRpNGN2NU1DNWkxM1pYOTJjTlAzZVJnUEhlcG04d2JuMVJVMExneDBRWlFmYWlydU9xWndSWkpmZEJydU43TmVzeXdkQlZTdFVJM0tBWnhzeitraks4bGdXWHBUczltZFp5YXYraG5jR3F1V0ozdTlOamVRbjN2YklERGdyRG9uOWRkR25zVUFoK3RYMFdLYXdWNXRhYXBUM3RWOXE5MXp2aXNubE5wbUdYV29WRFRINjlwek1FVTlNdnYzeTQ4QzRMa3lLQXovZVlDVE0zQzZ1dG5nL0pibU9aYzc1VDRaamhjSzR4cWxoWEEvVjAwb1E5MUhEUG41WDFpd1pCd2VTTHRzRFJiOVpxWFVnMjJrVGtiQVJjd0t4bSttTDNtRmIycGRVVDBZNVNKS3RRcGtUTndqOXhadnRHb1U3bUgxUjJpTE1VbW9uSlRmbFcwTjVVLzhsQlBKcnZZbnBtdDdvenJSTiIsIm1hYyI6ImRjNTRmZTA3MjE5NTAyZGM0NjljNTRiMjc3MzI4NDVhZGFkMmM4YmY5MWQ5MmNiOWJlNGVhM2E0NTJhODFlZjUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlhkTnB3SWtadXduSnpralUvOE41ZWc9PSIsInZhbHVlIjoiY2RaZThNK1hpbVdaakNpeWlVSkhPa1J6SFNhUjJQeCszOEJ6K1R2bzBWQ0NQaS9MZHhUSmFXNXRiVzdxVUVpckx1dHlFWXNPOGc0cXhBQm1kWWNMVjhzMml3UW5KcDNQRGdyVGl5SW9kS0x1eDBvd2hzUjVFNDlZSDkzYmF4TFRXRmZoUGdieDdPR0dIRDI3ZzdaQU9YMnJtOERveWpRenlCUFE1UWdnRlhMaUN0WDZZTHdZNURQa0g2d04xUFRNT2JVaVVNM2U4Mnp6NXhTUTU1ZitiTHkwQkRtYWp3bWNNaE4vWTdnMjJFbnhKRmR3T0gvZ1RmZkFxaEN6dWFtTE1WWmh5cHNETU9HTW9DcXVmQWFNakpDd3N5a0dRYVpadklYSTcvZGN3OFFQeTBGRlRRRVJyQTRnb21GV09Ya3cva0FjNjd3MzhZT2lOOEVraVg5QVorU3NTUjFZQlJ4MmhsMlprS201STNFcGMveG94VXM0L1lMSWVTNFpZQVdhK29aY2w0ZUVkTkVHQWVsb3dXWUczQzFGZm1XWU13QzBjOFRKSklnc25POUxDb1pVc1I1TU1TbGVJOVd1c2xIWk5PQ21iZmlvNXJZb3UwNlV2bjQ3R3hCOXg4MG4vYTlWTlh4OEJ3YWJ1MU1IWUMxM2pJN1VyVHpKcGRLazQyVWR4UHg1SG1nQW5melZ4L1hkVkFSK2VvYmRoS0hYRG9TN3VFNHpTRDlDZFpkbk1UNlR6ek8rYVovN0orMi9mM05VTG9BQnlSMVpZdnQ2RE1RSllvQnVFV2ZEdC9mYTVvaG8zRWhvT2hiaE5Ub1VOcnRKSG5HVkJ0NmhOVVlNQUkyRiIsIm1hYyI6ImVhZDRiZTI1NDAyNDg4OGY0NTA4MzlmZjUyNmM1YjdkYTgzMGM2YTRiZTJlYTljZjY4ZTI4OTJlMzE2YmJlODYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+